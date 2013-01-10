Шахти «Макіїввугілля» у 2012 році скоротили видобуток вугілля на 23%

У Донецькій області шахти Державного підприємства «Макіїввугілля» у січні-грудні 2012 року видобули 2,214 млн тонн вугілля, що на 23% (або на 661,66 тис. тонн) менше аналогічного показника 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошується, що в цілому виробничий план з видобутку вугілля шахти ДП «Макіїввугілля» виконали на 102,3%, видобувши понад план 50,57 тис. тонн вугілля.

Зокрема, шахта ім. В.М. Бажанова виконала план за 12 місяців 2012 року на 114,8%, «Холодна Балка» - 109,9%; «Калинівська-Східна» - 111,6%; ш/у ім. В.І. Леніна - 112,1%; «Бутовська» - 109,4%; «Чайкіно» - 85,1%; ім. С.М. Кірова - 97,1%; «Ясиновська-Глибока» - 100%, «Північна» - 82,5%.

Довідка УНІАН. До складу ДП «Макіїввугілля» входять шахтоуправління і шахти: Шахта ім. В.М. Бажанова, Шахта "Калинівська-Східна", Шахта "Холодна Балка", Шахта "Чайкіно", Шахта "Бутівська", Шахта ім. C.М. Кірова, Шахта "Ясиновська-Глибока" і Шахта "Північна", а також Шахтоуправління ім. Леніна і шахтоуправління «Ясиновське-Глибоке».