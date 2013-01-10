Керівництво шахти «Червоний партизан» вважає захоплення кабінету директора хуліганством

Керівництво шахти «Червоний партизан» (Луганська область), що входить до складу найбільшого енергетичного холдингу ДТЕК, вважає незаконне проникнення на підприємство представників Незалежної профспілки міста Свердловська (НПмС) «хуліганською витівкою».

Про це УНІАН повідомила прес-служба ДТЕК.

«Керівництво ОП «Шахта «Червоний партизан» вважає незаконне проникнення на підприємство представників так званої «Незалежної профспілки міста Свердловська» хуліганською витівкою», - сказано в повідомленні.

«Серед представників НПмС практично немає людей, які працюють на шахті, тому вони не можуть виступати від імені трудового колективу, але при цьому заважають нормальній роботі підприємства», - сказав в.о. директора підприємства ОП «Шахта «Червоний партизан» Євгеній Кундрюков. Також у повідомленні говориться, що керівництво шахти зверталося із заявою до правоохоронних органів з метою оцінки незаконних дій НПмС і видворення представників цієї організації з території шахти. «Інформація про нібито масові звільнення в «ДТЕК Свердловантрацит» є неправдивою. На підприємстві зараз проходить процес об'єднання шахт у шахтоуправління, в результаті якого всі шахтарі залишаться працевлаштованими», - наголошується в повідомленні. У повідомленні сказано, що раніше голова Свердловської територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Рогочій заявляв, що НПмС ніколи не займалася профспілковою роботою як такою, а ці люди діють виключно в особистих корисливих цілях. «Їх діяльність завжди носила провокаційний і політичний характер. Організація з сумнівною репутацією, чисельністю в кілька десятків осіб, не може представляти інтереси трудового колективу підприємства», - сказав В.Рогочій.

Також у повідомленні наголошується, що інтереси трудового колективу шахти «Червоний партизан», згідно з Колективною угодою, що діє на підприємстві «ДТЕК Свердловантрацит», представляє виключно Профспілку працівників вугільної промисловості України.

У прес-службі компанії зазначають, що це не перший такий виступ «активістів». «21 грудня кілька осіб на шахті «Червоний партизан» намагалися увірватися в кабінет директора підприємства і в ультимативній формі висунули вимоги зрівняти їх у правах з членами Укрвуглепрофспілки», - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 січня близько 7 години ранку члени Незалежної профспілки міста Свердловська зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» Олександра Богданова, вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства і усунути порушення прав членів профспілки.

Шахта «Червоний партизан» входить до складу підприємства «ДТЕК Свердловантрацит» (Луганська обл).

ДТЕК – найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Підприємства ДТЕК працюють у сегментах видобутку і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції та продажу електроенергії. У портфелі вугільних активів ДТЕК – 31 шахта і 12 вуглезбагачувальних фабрик у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях України, а також у Ростовській області Російської Федерації. У 2011 році на українських шахтах ДТЕК видобуто більш як 37 млн. тонн вугілля. Сегмент генерації представляють 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю понад 18 Гвт. Генеруючі підприємства ДТЕК розташовані в семи областях і столиці України (ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві). Сегмент дистрибуції та продажу електроенергії представляють 5 підприємств. Енергопостачальні компанії ДТЕК обслуговують близько 4,5 млн. клієнтів – фізичних і юридичних осіб.