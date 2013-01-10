Антимонопольний комітет надасть нафтотрейдерам обов'язкові рекомендації

Антимонопольний комітет України не добився від нафтотрейдерів зниження цін на паливо і надасть операторам ринку обов'язкові для розгляду рекомендації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«На 10 січня 2013 істотного зниження цін на пальне не відбулося. Тому наш наступний крок - надання учасникам цього ринку відповідних рекомендацій», - сказано в повідомленні з посиланням на голову комітету Василя Цушка.

Згідно з вимогами конкурентного законодавства, рекомендації Комітету є обов'язковими для розгляду суб'єктами, яким вони надані.

У разі їхнього невиконання, комітетом будуть вжиті заходи, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Як раніше повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України вимагав від представників лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів до 10 січня 2013 встановити економічно обгрунтовані ціни на паливо, вважаючи їх завищеними.

За даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів, скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, у листопаді 2012 року в грошовому вираженні зменшилася на 6,7% - до 6,523 млрд грн проти 6,99 млрд грн у жовтні 2012 року.

У листопаді минулого року через мережу АЗС було продано 267,4 тис. тонн бензину, що на 8% менше, ніж у жовтні; 175,4 тис. тонн дизельного палива, що на 5% менше, ніж у попередньому місяці; 32,7 тис. тонн скрапленого газу (на 5,7% менше); 12,9 тис. тонн стисненого газу (на 5,2% менше).

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