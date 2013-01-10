«Сервіс-Інвест» модернізував енергооб'єкти за 200 млн грн

Компанія «Сервіс-Інвест» (ДТЕК) завершила виконання технічного переоснащення енергооб'єктів компанії в Донецькій та Дніпропетровській областях, запланованих інвестиційною програмою 2012 року, вклавши в поліпшення енергопостачання споживачів 200 млн грн.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в Департаменті зі зв'язків з громадськістю компанії ДТЕК.

У повідомленні наголошується, що модернізація дозволить суттєво підвищити якість енергопостачання значущих для економіки регіону споживачів. Так, істотна модернізація стосувалася 12 енергооб'єктів: підстанції «Часів Яр», «Давидівка-Північна», «Ілліч», «Іверська», «Дружківка», «ХСПКЗ», «РТІ», «Вугільно-Ртутна», «Західно-Донбаська», «Самарська», «Оленівка», високовольтної лінії електропередачі-35 кВ «ГПП-7 - ГПП-4». Усі вони живлять стратегічні промислові підприємства металургійної, вуглевидобувної галузей, об'єкти інфраструктури населених пунктів, забезпечують енергопостачання жителів Донецької і Дніпропетровської областей.

Модернізація обладнання дозволила знизити втрати в мережі, підвищити надійність електропостачання споживачів, скоротити витрати на аварійно-відновлювальні роботи та планові ремонти. Крім того, в грудні 2012 року розпочато виконання технічного переоснащення підстанцій «Костянтинівка», «Байрак», «Новотроїцька», «ЦЗФ Районна», роботи на яких будуть закінчено в 2013 році.

Довідка УНІАН. ТОВ «Сервіс-Інвест» - ключове підприємство у складі ДТЕК з передачі та постачання електроенергії. Підприємство є повноправним учасником Оптового ринку електроенергії країни (ОРЕ). 69 високовольтних підстанцій напругою 6-35-110 кВ загальною трансформаторною потужністю 2372 МВА та лінії електропередач напругою 6-150 кВ загальною довжиною 2600 км розташовані на території Донецької та Дніпропетровської областей.

ДТЕК - найбільша енергетична компанія України, чиї підприємства створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації, дистрибуції та збуту електроенергії. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).