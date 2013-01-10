«Київенерго» завершило реконструкцію двох підстанцій за 33 млн грн

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» завершила реконструкцію підстанцій «Телецентр» і «Артемівська» в Шевченківському районі загальною вартістю 33 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, компанія підвищила надійність електропостачання телевізійного центру вул. Мельникова і споживачів центральної частини столиці - мешканців житлових масивів Сирець і Лук'янівка.

«Підстанція 35/10 «Телецентр» була побудована ще в 60-х роках, тому обладнання, яке там використовувалося, вичерпало свій строк експлуатації», - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що підстанція «Артемівська» була побудована фактично заново - замінено силове обладнання і комплектний розподільчий пристрій, встановлено два нових трансформатора, потужність яких збільшена з 16 до 25 МВА.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2012 року компанія «Київенерго» ввела в експлуатацію підстанцію 110/10 кВ «Московська» вартістю 228,5 млн грн, з лінією електропередач 110 кВ у Голосіївському районі.

27 грудня 2012 «Київенерго» завершила реконструкцію підстанцій «Радіотехнічна» і «ВУМ» загальною вартістю 23 млн грн, що забезпечують надійність енергопостачання житлового масиву Борщагівка і частини Києво-Святошинського району, житлового масиву ДВРЗ (Дніпровський район).

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.