Ціна нафти змінилася різноспрямовано на новинах з Саудівської Аравії і США

На світових торгах у п'ятницю, 11 січня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі повідомлень про зниження обсягів видобутку палива в Саудівській Аравії, а також на статистиці із США.

Так, ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,37 долара, або на 0,33%, - до 111,52 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI виросла на 0,01 долара, або на 0,01%, - до 93,83 долара за барель, передає Bloomberg.

Агентство з посиланням на джерело, що побажало зберегти анонімність, повідомило, що Саудівська Аравія, лідируюча за обсягами експорту нафти в світі, зменшила видобуток цієї сировини майже на 5% у грудні - до 9,025 мільйона барелів на день через побоювання перенасичення ринку. Отже, показники видобутку опустилися до мінімальних з листопада 2008 року.

Аналітики відзначають, що ринок вирішив вкладатися в нафту після такого рішення влади Саудівської Аравії.

З оптимізмом учасники торгів сприйняли заяву американського нафтового гіганта Chevron про те, що прибуток за четвертий квартал 2012 року буде значно вищим у порівнянні з третім кварталом завдяки зростанню обсягів видобутку й переробки сировини. Зокрема, у США виробництво зросло на 6,1% порівняно з липнем-вереснем і становило 676 тис. барелів на день.

Зростання цін стримується даними про безробіття в США - показник зріс за тиждень, що завершився 5 січня, на 4 тис. - до 371 тисячі заявок. До того ж аналітики вважали, що їх число знизилося на 7 тисяч.