Об'єднання податкової та митної служб необхідно провести максимально оперативно - дослідження

Процес об'єднання податкової і митної служб в Україні у рамках створення Міністерства доходів і зборів необхідно провести максимально оперативно.

Таку думку висловили вчені Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України у своїй доповіді, присвяченій практиці створення і функціонування міністерства доходів в інших країнах, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з доповіддю, спочатку має відбутися функціональне об'єднання (систем управління і ухвалення рішень), а потім – операційне.

"Досвід інших країн, де була проведена інтеграція податкової і митної служб, свідчить про те, що за наявності відповідної стратегії можна провести об'єднання у короткі терміни, - зазначається у доповіді. - Наприклад, у Данії об'єднання центральних служб у складі єдиного міністерства тривало лише 6 місяців. Цьому значною мірою сприяло створення інтегрованої IT-системи, яка об'єднала всі рівні оподаткування в єдиному програмному забезпеченні".

Наступний етап – поступове операційне об'єднання.

За даними дослідження, цей процес у різних країнах тривав від 14 місяців (Данія) до 10 років (Канада). "Перевагою короткого періоду реорганізації податкової і митної служб є те, що мета інтеграції може бути досягнута раніше. При цьому мають бути створені умови для якісного і швидкого обслуговування платників податків, які зможуть користуватися єдиною системою для сплати податків і зборів", - сказано у доповіді.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом від 24 грудня 2012 року створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Міністром доходів і зборів призначено Олександра Клименка, який очолював з листопада 2011 року Державну податкову службу.

Як відзначив прем'єр-міністр України Микола Азаров, Міністерство доходів і зборів створене для того, щоб унеможливити ухилення від сплати податків.

За словами О.Клименка, концепція функціонування новоствореного міністерства може бути представлена вже 17 січня. Участь в її створенні беруть фахівці податкової і митної служб, співробітники провідних економічних інститутів України, а також міжнародні експерти, зокрема, компанії PriceWaterhouseCoopers.