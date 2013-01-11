Угоди про розподіл продукції з Shell і Chevron будуть підписані в лютому - Ставицький

Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький впевнений, що угоди про розподіл продукції з компаніями Shell і Chevron на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах будуть підписані в лютому поточного року.

Про це сказано в офіційному повідомленні прес-служби міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, про це Едуард Ставицький повідомив послу США в Україні Джону Теффту на зустрічі 10 січня.

«Міністр Едуард Ставицький повідомив про ситуацію в галузі і запевнив, що договори про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Олеського та Юзівського ділянок, буде підписано вже в лютому», - сказано в повідомленні.

Також прес-служба відомства зазначає, що зі свого боку посол Джон Теффт підтвердив готовність і надалі підтримувати інвестиційні проекти в енергетичному секторі України.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд України наприкінці листопада 2012 збільшив термін укладення угод про розподіл продукції (УРП) з компаніями Chevron і Shell на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах на 30 днів - до 190 днів (з 160 днів).

Раніше Кабінет Міністрів України своїми постановами № 1297 та № 1298 від 30 листопада 2011 затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП) за Юзівською (Донецька та Харківська області) та Олеською (Львівська область) вуглеводневим площам із запасами сланцевого газу. Переможець конкурсу і госптовариство протягом 120 календарних днів після оголошення підсумків конкурсу укладають загальний операційний договір згідно з прийнятою міжнародною практикою або інший договір, який закріплює їхні взаємні права та обов'язки за угодою.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеської і Юзівської площах стали компанії Сhevron і Shell.