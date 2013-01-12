Сніжна буря залишила жителів канадського острова Ньюфаундленд без електрики

Сніжна буря, що обрушилася вчора на канадський острів Ньюфаундленд, залишила майже всіх його жителів без електрики.

Як повідомила місцева влада, через обриви проводів знеструмлено 75 тис. будівель, зокрема в адміністративному центрі провінції, що знаходиться на острові, Ньюфаундленд і Лабрадор - Сент-Джонсі, передає ІТАР-ТАСС.

У самому місті випало майже 50 см снігу, в інших місцях - 70 см. Розчищення доріг сильно ускладнює ураганної сили вітер - до 110 км на годину. Були закриті аеропорт і поромні переправи, школи, бібліотеки, музеї, спорткомплекси й багато урядових відомств. У одному із селищ припинилася подача води до будівель. Крізь сніжні заноси не можуть пробитися машини швидкої допомоги.

Місцева енергетична компанія звернулася до управління провінції із надзвичайних ситуацій із проханням допомогти ремонтним бригадам дістатися до місць обриву проводів. "Ми розуміємо, що відчувають зараз наші споживачі, але головним пріоритетом залишається для нас забезпечення безпеки співробітників", - вказала представник компанії Мерісса Кінг.

Влада провінції просить людей не залишати без крайньої потреби свої будинки.