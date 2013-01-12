На шахті в Донецькій області гірника засипало вугіллям

У місті Дзержинськ Донецької області на шахті «Північна» (ДП «Дзержинськвугілля») на горизонті 1160 м гірника засипало вугіллям.

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні о 04.55 при завантаженні вугілля в орт.

На місці працюють 2 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби, які проводять пошукові роботи.