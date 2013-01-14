Нафта дорожчає на очікуваннях позитивної статистики із єврозони

На світових торгах у понеділок, 14 січня, ціни на нафту ростуть на очікуваннях позитивних статданих із єврозони.

Зокрема, ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,37 долара, або на 0,33%, - до 111,01 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,64 долара, або на 0,68%, - до 94,2 долара за барель.

Пізніше під час торгів стануть відомі дані за обсягом промислового виробництва в єврозоні за листопад минулого року. Аналітики очікують зростання показника на 0,2% в місячному вираженні і зниження на 3,1% в річному.

Учасники торгів також звернули увагу на новини від енергетичних компаній Enterprise Products Partners і Enbridge Inc., які повідомили про відновлення 11 січня роботи нафтопроводу Seaway, що з'єднує термінал Кушинг в Оклагомі з терміналом Фріпорт у штаті Техас. Операції на нафтопроводі були припинені 2 січня з метою розширення пропускних потужностей до 400 тисяч барелів на добу з 150 тисяч барелів. Загальна довжина трубопроводу становить 805 кілометрів, передає Bloomberg.