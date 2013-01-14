На Рівненській АЕС виведено у резерв другий енергоблок

Рівненська атомна електростанція у суботу, 12 січня, відповідно до узгодженої заявки для виконання диспетчерського графіка вивела в резерв другий енергоблок.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Рівненської АЕС.

Згідно з повідомленням, станом на 8 годину ранку 14 січня в роботі перебувають три енергоблоки станції з чотирьох.

«Реакторна установка перебуває в режимі «гарячої» зупинки», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Довідка УНІАН. Рівненська АЕС – перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, що наразі є єдиним типом реакторів в Україні, й єдина – з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації перебувають 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована у Волинському Поліссі, біля річки Стир за 4 км від міста Кузнецовськ.

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