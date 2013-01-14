«Енергоатом» хоче залучити в «Альфа-банку» кредит на 40 млн дол.

Компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити в «Альфа-банку» кредит у розмірі 40 млн доларів.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 1 рік, вартість акцепту пропозиції становила 4,8 млн доларів.

Кінцевий термін підписання договору - 8 лютого 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН,«Енергоатом» має намір залучити в «Укрексімбанку» кредит на 80 млн доларів.

За період з жовтня по грудень 2012 року «Енергоатом» залучив кредитні кошти в розмірі близько 800 млн грн в «Альфа-Банку» і «Укрексімбанку», 35 млн доларів у Amsterdam Trade Bank, а також 600 млн євро у Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 26 грудня дозволив оператору всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» до кінця 2012 року випустити процентні облігації на 1,7 млрд грн.

Компанія випустить іменні процентні облігації на десятирічний термін за ставкою щонайвище 18% річних.

Залучені кошти спрямують на фінансування поточної діяльності і поповнення оборотних коштів «Енергоатому».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ПАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстрований у січні 2001 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».

У січні-вересні 2012 року «Альфа-Банк» збільшив чистий прибуток в 2,5 раза - до 30,9 млн грн.