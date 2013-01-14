«Росатом» консолідує 100% акцій канадської Uranium One Inc

Урановий холдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ), що входить до складу «Росатома», консолідує 100% акцій Uranium One Inc, йдеться у повідомленні компанії.

«Ця угода здійснюється в рамках реалізації стратегії АРМЗ, спрямованої на формування портфеля зарубіжних проектів з низькою собівартістю видобутку для вирішення ключового завдання ВАТ «Атомредметзолото» як гірничорудного дивізіону держкорпорації «Росатом» - забезпечення сировиною російської атомної галузі. Реалізація угоди дозволить Uranium One Inc. продовжити динамічний розвиток попри нестабільну ситуацію на світових фінансових ринках», - повідомляє компанія.

Відповідно до умов угоди, АРМЗ купує всі звичайні акції Uranium One Inc., які наразі не належать «Атомредметзолото» і афілійованим особам, за ціною 2,86 канадського долара за 1 акцію.

«Ця ціна є премією в 32% відносно середньої вартості звичайних акцій за 20-денний період, що закінчився 11 січня 2013 року (останній день торгів перед анонсуванням угоди). Загалом у рамках угоди міноритарні акціонери отримають за свої цінні папери близько 1,3 млрд канадських доларів», - зазначає АРМЗ.

Угода повинна бути схвалена акціонерами Uranium One Inc. на позачергових зборах, які, як очікується, відбудуться у березні 2013 року. З урахуванням вимог законодавства Канади угоду з АРМЗ має бути підтримано двома третинами голосів, поданих власниками звичайних акцій, а також більшістю міноритарних акціонерів. Закриття угоди очікується в другому кварталі 2013 року, передає Газета.RU.

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