Експорт азербайджанської нафти нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан в 2012 р. впав на 8%

Обсяг експорту сирої азербайджанської нафти нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД) в 2012 році становив понад 29,671 мільйона тонн, що на 7,9% менше порівняно з показником 2011 року, випливає з повідомлення Держнафтокомпанії Азербайджану (ДНКАР), поширеного у понеділок .

Всього з початку експлуатації трубопроводу з червня 2006 року по 1 січня поточного року по БТД було прокачано близько 205,452 мільйона тонн азербайджанської нафти, передає РІА "Новости".

З повідомлення випливає, що у 2012 році по БТД було експортовано також близько 3,07 мільйона тонн туркменської нафти, що на 37,2% більше показника за 2011 рік. Всього ж даним нафтопроводом на 1 січня поточного року було експортовано понад 5,8 мільйона тонн сирої нафти, видобутої у Туркменістані.

Пропускна здатність БТД становить понад 50 мільйонів тонн нафти на рік. Його акціонерами є: British Petroleum (30,1% пайової участі), ДНКАР (25%), Chevron (Unocal) - 8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), Itochu (3,4%), Amerada Hess (2,36%), Eni (5%), ConocoPhilliрs (2,5%), Inрex (2,5%), Total (5%).

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