Кабмін продовжить вивчати обставини підписання угоди щодо LNG-термінала

Уряд продовжить вивчення обставин підписання угоди з іспанською компанією щодо LNG-термінала.

Про це повідомив сьогодні перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, відповідаючи на запитання УНІАН.

Він зазначив, що це питання обговорювалося на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

“Ухвалено рішення про глибший аналіз цієї ситуації. Аналізується те, що сталося, чому це сталося і шляхи виходу”, - сказав С.Арбузов.

Він висловив сподівання, що розібратися в ситуації вдасться найближчим часом.

“Я переконаний, що шляхи виходу з цієї ситуації будуть знайдені, і якомога скоріше ви почуєте про це від прем'єр-міністра України”, - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співробітництво в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Пізніше з’ясувалося, що Джорді Бонвеї, який підписав документ від іспанської сторони, не мав на це повноважень.

За тиждень до підписання угоди голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів заявляв про наявність інформації про підготовку «інформаційної атаки» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання угоди було створено міжвідомчу комісію, яку очолив тодішній в.о. першого віце-прем'єра Валерій Хорошковський.

Результати розслідування комісії поки щонаразі невідомі, а В.Хорошковський подав у відставку через незгоду з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

21 грудня 2012 року на закритому засіданні Кабінет Міністрів постановою №1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю газеті “Комсомольская правда в Украине” (4 січня) заявив, що випадок із сумнівним підписанням документа про будівництво LNG-терміналу треба розслідувати і зробити конкретні висновки.