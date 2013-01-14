Гендиректором «Сервіс-Інвесту» призначено Трифонова

Збори учасників ТОВ «Сервіс-Інвест» (ДТЕК) призначили на посаду генерального директора компанії Олега Трифонова, який раніше обіймав посаду керівника департаменту з оперативного управління - заступника технічного директора.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Сервіс-Інвесту», зазначивши, що збори проходили 9 січня.

О.Трифонов змінив на цій посаді Ірину Протопопову у зв'язку з її переходом на посаду керівника департаменту з регуляторних питань дирекції з дистрибуції та збуту електроенергії ДТЕК.

Характеризуючи нового гендиректора ТОВ «Сервіс-Інвест» директор з дистрибуції та збуту електроенергії ДТЕК Ігор Маслов зазначив, що «призначений висококваліфікований енергетик зі знанням компанії і галузі загалом».

Довідка УНІАН. Олег Трифонов народився в 1963 році в м. Пролетарське Ростовської області РФ, закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом: «Електропривод і автоматизація промислових установок» (інженер-електрик). У «Сервіс-Інвест» працює з 2003 року.

О.Тріфонов з 2009 року є членом робочої групи Ради ОРЕ України з питань стратегічного розвитку генеруючих потужностей та електричних мереж галузі.

ТОВ «Сервіс-Інвест» - ключове підприємство у складі ДТЕК з передачі та постачання електроенергії. Підприємство є повноправним учасником Оптового ринку електроенергії країни (ОРЕ). 69 високовольтних підстанцій напругою 6-35-110 кВ загальною трансформаторною потужністю 2372 МВА та лінії електропередач напругою 6-150 кВ загальною довжиною 2600 км розташовані на території Донецької та Дніпропетровської областей.

ДТЕК - найбільша енергетична компанія України, чиї підприємства створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації, дистрибуції та збуту електроенергії. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).