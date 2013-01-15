Статдані з єврозони обвалили ціну нафти

На світових торгах у вівторок, 15 січня, ціни на нафту знижуються на тлі негативних статданих з єврозони.

Так, ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,29 долара, або на 0,26%, - до 111,59 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,31 долара, або на 0,33%, - до 93,83 долара за барель, передає Bloomberg.

Європейське статистичне агентство повідомило, що обсяг промислового виробництва в єврозоні в листопаді 2012 року знизився на 0,3% в місячному обчисленні і на 3,7% у річному. Дані виявилися набагато гіршими за прогнози аналітиків.

Крім того, нафта дешевшає на прогнозах запасів нафти на оптових складах США, які моли вирости на 2,4 мільйона барелів.

У ніч на середу Американський інститут нафти представить свою оцінку запасів "чорного золота". Аналогічну доповідь від Міненерго країни буде оприлюднено в середу, 16 січня.