Українська Sadovaya Group у грудні 2012 р. скоротила видобуток вугілля на 96% - до 2,4 тис. тонн

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Sadovaya Group у грудні 2012 року видобула 2,443 тонн вугілля, що на 95,7% менше показника листопада минулого року, повідомила компанія в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, у грудні компанія не відновила видобуток на одній з двох належних їй шахт - "Садова", на якій вона перестала видобувати вугілля з середини жовтня 2012 року.

Видобуток на шахті "Світанок-1" знизилася в річному вираженні на 91,8%.

В останньому місяці минулого року компанія також не виносила вугілля з вуглевідходів, тоді як у грудні 2011 року обсяг видобутого палива становив 5,9 тис. тонн.

Водночас видобуток у порівнянні з листопадом збільшився на 5,2%.

Компанія також повідомила про зниження продажів вугілля у грудні в річному вираженні на 90,9%, а в місячному - на 48,1%, до 11,190 тонн.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Sadovaya Group видобула 2,323 тонн, що на більш ніж 90% менше, ніж у попередньому місяці та роком раніше.

Продажі компанії за цей же період знизилися в річному вираженні на 84%, збільшившись до жовтня на 35% - до 21,580 тонн.

Довідка УНІАН. Sadovaya Group, яка дебютувала на Варшавській фондовій біржі наприкінці 2010 року, припинила видобуток на одній із шахт і перевела іншу шахту в ремонтний режим роботи, пояснивши це слабким попитом, внаслідок чого вартість її паперів на Варшавській фондовій біржі обрушилася більш ніж на 40%.

За перші дев'ять місяці 2012 року SG скоротила чистий прибуток втричі, до 3,282 млн дол. при падінні виручки на 42%, до 36,6 млн дол.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на третину - до 10,3 млн дол., а виручку - майже на 40%, до 90,1 млн дол.

За останніми даними, 75% акцій компанії належать Connektico Ventures Ltd, власниками якої є засновник SG Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецуріна (49%). Решта акцій - free float.