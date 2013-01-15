У Росії експортне мито на нафту з 1 лютого може підвищитися до 403,3 дол. за тонну

У Росії експортне мито на нафту з 1 лютого 2013 року може підвищитися на 7,7 дол., до 403,3 дол. за тонну, випливає з середньої ціни моніторингу та формули розрахунку експортного мита згідно з режимом оподаткування нафтової галузі «60-66».

Сьогодні експортне мито на нафту становить 395,6 дол. за тонну.

Як повідомив агентству «Прайм» експерт Мінфіну Росії Олександр Сакович, середня ціна моніторингу за період з 15 грудня 2012 року по 14 січня 2013 становила 110,42944 дол. за барель.

Отже, уряд Росії, найімовірніше, встановить мито на рівні 403,3 дол. за тонну, виходячи з розрахунку мита на основі коефіцієнта 0,60.

Мито на світлі та темні нафтопродукти, яке з 1 жовтня 2011 уніфіковано на рівні 66% від мита на нафту, з 1 лютого становитиме 266,2 дол. за тонну. З 1 січня вона встановлена ​​на рівні 261,1 дол. за тонну.

Мито на експорт бензину, виходячи з коефіцієнта 0,90, з 1 лютого буде підвищено до 363 дол. за тонну з 356 дол. за тонну в січні. Мито на скраплений газ у лютому становитиме 200,3 дол. за тонну, у січні воно знаходиться на рівні 198,7 дол. за тонну.

Як повідомляв УНІАН, за даними котирувальних агентств Platts і Argus, середня ціна на нафту марки Urals у 2012 р. становила 110,52 дол./бар., що на 1% більше в порівнянні з показником за 2011 р. (109,34 дол./бар.).

Україна закуповує російську нафту марки Urals.