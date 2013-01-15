Рахункова палата Росії вперше за п'ять років проведе комплексну перевірку «Газпрому»

Москва. Рахункова палата Росії впродовж десяти місяців проведе комплексну перевірку російського газового монополіста «Газпрому».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це на прес-конференції в Москві повідомив голова Рахункової палати Сергій Степашин.

«За останні п'ять років ми якось «Газпром» не чіпали. Запланували комплексну перевірку цієї організації. Загалом (перевіримо) ефективність роботи компанії, непрофільні витрати, зокрема питання труб, усього іншого», - сказав С.Степашин.

За його словами, Рахункова палата має намір завершити перевірку до листопада.

Він додав, що провести перевірку запропонувала сама Рахункова палата, таких доручень їй ніхто не давав.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2012 року Президент Російської Федерації Володимир Путін під час інвестиційного форуму ВТБ Капітал «Россия зовет!» заявив, що правоохоронні органи повинні виявляти корупцію в «Газпромі» і садити за це.

«Ми часто чуємо претензії до «Газпрому», що там якісь корупційні складові. Напевно, є. Міліція, або як модно зараз казати, поліція, повинна ловити і садити. Я вважаю це дуже правильно, але цього недостатньо», - наголосив В.Путін.

До тог ж, на його думку, треба змінювати економіку компаній такого роду і забезпечити доступ до транспортних систем – трубопроводів.

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