Робоча група «Червоний партизан» знайшла рішення для третини вимог профспілки

На засіданні робочої групи з розв’язання ситуації на шахті «Червоний партизан» при Луганській облдержадміністрації було знайдено рішення для третини вимог Незалежної профспілки м. Свердловська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської ОДА, вчора відбулося перше засідання робочої групи після врегулювання ситуації на шахті «Червоний партизан» ТОВ «ДТЕК-Свердловантрацит», до складу якої згідно з розпорядженням губернатора Луганської області Володимира Пристюка ввійшли 15 осіб, зокрема, представники ДТЕК, офіційної і незалежної профспілок.

Під час засідання його учасники розглянули всі вимоги НПмС по пунктах. Третина з них знайшла своє рішення під час обговорення. Керівник департаменту ДТЕК із взаємодії з профспілками Руслан Богданов повідомив, що на цей час на ТОВ «ДТЕК-Свердловантрацит» працює інспекція з праці для перевірки правомочності наказу №405, скасування якого вимагає ініціативна група НПмС.

Робоча група визначила коло питань, вирішення яких входить до її компетенції, і ухвалила рішення найближчим часом призначити наступне засідання, щоб розглянути висновки перевірки інспекції з праці стосовно наказу реорганізації. Також представники ТОВ «ДТЕК-Свердловантрацит» пообіцяли надати текст концесійного договору, колективного договору і наказу №405.

Під час засідання лідер НПмС Костянтин Ільченко зазначив, що Луганська облдержадміністрація дуже вчасно втрутилася у розв’язання конфлікту, який міг би перерости у масові акції протесту.

Як повідомляв УНІАН, члени Незалежної профспілки міста Свердловська, гірники шахти «Червоний партизан» «ДТЕК Свердловантрацит» протестують проти знищення незалежного профспілкового руху, масових скорочень і погіршення умов праці. Вони висунули відповідні вимоги до власника ТОВ «ДТЕК» Р.Ахметова і губернатора області В.Пристюка.

10 січня близько 7-ї години ранку члени НПмС (Незалежна профспілка міста Свердловська) зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» Олександра Богданова, вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства і усунути порушення прав членів профспілки.

Керівництво шахти «Червоний партизан» розцінило незаконне проникнення на підприємство представників НПмС як «хуліганську витівку».

У прес-службі компанії ДТЕК повідомили, що енергетичний холдинг, контрольований бізнесменом Р.Ахметовим, не планує звільняти працівників шахти «Червоний партизан», яка входить до складу підприємства «ДТЕК Свердловантрацит» (Луганська обл.), під час реорганізації підприємства.

14 січня в прес-службі компанії ДТЕК повідомили, що об'єднання «ДТЕК Свердловантрацит», в якому працюють 15 тисяч осіб, включаючи гірників шахти «Червоний партизан», планує в процесі реорганізації збільшити чисельність шахтарів ще на 50 осіб.

Довідка УНІАН. Шахта «Червоний партизан» входить до складу підприємства «ДТЕК Свердловантрацит» (Луганська обл.).

ДТЕК – найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Підприємства ДТЕК працюють у сегментах видобування і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції і продажу електроенергії. У портфелі вугільних активів ДТЕК – 31 шахта і 12 вуглезбагачувальних фабрик у Донецькій, Дніпропетровській і Луганській областях України, а також у Ростовській області Російської Федерації.