“Газпром” вивів на проектну потужність найбільше в Росії родовище газу

Російський монополіст «Газпром» вивів на проектну потужність найбільше в Росії родовище «Заполярне» в Тазовському районі Ямало-Ненецького автономного округу продуктивністю 130 млрд куб. м на рік.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», у 2012 році на Заполярному родовищі були збільшені потужності з видобування газу з сеноманського покладу. Із введенням в експлуатацію другої установки комплексної підготовки газу з валанжинських покладів (УКПГ-1В) і третього цеху головної компресорної станції (ГКС) «Заполярна» магістрального газопроводу «Заполярне - Уренгой» була досягнута проектна продуктивність родовища. У результаті родовище стало найпотужнішим з видобування газу в Росії.

Довідка УНІАН. Заполярне нафтогазоконденсатне родовище є одним з найбільших у світі. Його початкові запаси – понад 3,5 трлн куб. м газу, близько 80 млн тонн газового конденсату і нафти. Видобування вуглеводневої сировини ведеться на п'яти установках комплексної підготовки газу - три сеноманські і дві валанжинські. Промислову експлуатацію родовища розпочато в 2001 році з розробки сеноманського покладу. У 2004 році потужність родовища досягла 100 млрд куб. м. У 2011 році почалося видобування газу з глибших валанжинських покладів.

Газ Заполярного родовища транспортується системою магістральних газопроводів (СМГ) «Заполярне - Уренгой» завдовжки близько 190 км. У складі СМГ чотири газопровідні нитки діаметром 1420 мм, три цехи ГКС «Заполярна», чотири цехи КС «Пуртазовська» і один цех ГКС «Ново-Уренгойськая». Сумарна потужність встановлених ГПА становить 834 МВт.

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