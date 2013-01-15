МФК надасть «Галнафтогазу» кредит до 85 млн дол. для розвитку мережі АЗС «ОККО»
Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (МФК) схвалила виділення до 85 млн дол. кредитних коштів концерну «Галнафтогаз» для розширення мережі автозаправних станцій «ОККО» в регіонах східної частини України.
Про це УНІАН повідомив представник корпорації.
Передбачається, що в чотирьох східних областях України (Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській) мережа «ОККО» збільшить кількість заправок з 21 до 80.
«Наразі необхідні документи готуються до підписання», - сказав представник корпорації.
Як повідомляв УНІАН, станом на січень 2013 року мережа «ОККО», що входить до складу концерну «Галнафтогаз», збільшилася на 11 автозаправних станцій (АЗС) - до 361.
Наприкінці 2012 року «Галнафтогаз» відкрив два автозаправні комплекси (АЗК) під брендом «ОККО» в Києві та один в Київській області, а також завершив реконструкцію двох АЗК в Івано-Франківську та Надвірній (Івано-Франківська обл.).
Наприкінці листопада 2012 року мережа «ОККО» поповнилася двома заправками в Криму (Сімферополь та Алупка), а також двома заправками в Києві та Київській області, в Хмельницькому і Чернігові.
Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» є одним з найбільших власників АЗС в Україні. Компанія володіє 10 нафтобазами, 114 бензовозами і 4 газовозами. У мережі «ОККО» працюють дві річкові заправні станції «ОККО», дві АГНКС «ОККО» і 125 автогазозаправних пунктів скрапленого газу (АГСП).
Міжнародна фінансова корпорація (МФК), що входить до групи Світового банку, працює в Україні з 1993 року. За час своєї роботи в Україні МФК інвестувала 2,3 млрд дол. у 70 проектів у різних секторах економіки країни.
У 2012 році внесок МФК в економіку України становив 156 млн дол.