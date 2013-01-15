Комісія пропонує обмежитися доганою Каськіву за скандал з LNG-терміналом

Урядова комісія запропонувала Президенту України Віктору Януковичу обмежитися доганою очільнику Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву за скандал з підписанням угоди про будівництво LNG-терміналу з іспанською компанією Gas Natural Fenosa, що відмовилася згодом від участі в проекті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держінвестпроекту з посиланням на звіт урядової комісії.

Згідно з повідомленням, комісія визнала, що іспанська компанія Socoin Ingenieria y Construccion Industrial, S.L.U, що входить до групи компанії Gas Natural Fenosa, на замовлення держпідприємства "Національний проект "Ел Ен Джі Термінал", що входить до сфери управління Держінвестпроекту, була розробником техніко-економічного обгрунтування нацпроекту.

Рішенням комісії В. Каськіву рекомендували розглянути питання доцільності подальшого перебування на своїх посадах чиновників, уповноважених організовувати виконання нацпроекту "LNG-термінал".

Крім того, Кабінету Міністрів рекомендували доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити і внести на розгляд уряду проект акту про визначення процедури відбору інвесторів, які залучаються до участі в реалізації національних проектів.

«Рішення урядової комісії дозволить успішно завершити нацпроект «LNG-термінал». І це рішення - ціна, завдяки якій українці дізналися, що цей проект-порятунок України в боротьбі за енергетичну незалежність. Зараз цей проект має колосальну популярність і підтримку в суспільстві. Я довго не міг би добитися цього шляхом роз'яснювальної кампанії», - цитує прес-служба В.Каськіва.

За його словами, у команді, відповідальній за проект, провели внутрішнє розслідування, і за його результатами будуть прийняті кадрові рішення.

Водночас В.Каськів висловив упевненість, що проект буде реалізований в будь-якому випадку, а всю інтригу, за його словами, зняв Президент України. Глава Держінвестпроекту також додав, що головні події з проектом відбудуться в найближчі три тижні. «Зараз ми опрацьовуємо понад 12 різних угод з реалізації проекту», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Проте пізніше з'ясувалося, що Джорді Бонвеї, який підписав документ з іспанської сторони, не мав повноважень на це. За тиждень до підписання угоди В.Каськів заявляв про наявність інформації про підготовлювану «інформаційну атаку» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал». Для вивчення обставин підписання цієї угоди була створена Міжвідомча комісія.

9 січня ц.р. міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький прогнозував суворе остаточне рішення комісії з проведення службового розслідування порушень під час підписання угоди з іспанською компанією Gas Natural Fenosa про будівництво LNG-терміналу. 14 січня, перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, відповідаючи на запитання УНІАН, сказав, що уряд продовжить вивчення обставин підписання угоди з іспанською компанією по LNG-терміналу.