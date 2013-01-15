Каськіву за скандал із LNG-терміналом загрожує... догана

Урядова комісія запропонувала Президенту України Віктору Януковичу обмежитися доганою голові Держагентства з інвестицій і управління національними проектами Владиславу Каськіву за скандал із підписанням угоди щодо будівництва LNG-терміналу з іспанською компанією Gas Natural Fenosa, яка відмовилася згодом від участі в проекті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держінвестпроекту з посиланням на звіт урядової комісії.

Згідно з повідомленням, комісія визнала, що іспанська компанія Socoin Ingenieria у Construccion Industrial, S.L.U., що входить до групи компанії Gas Natural Fenosa, на замовлення держпідприємства “Національний проект “Ел Ен Джі Термінал”, що входить у сферу управління Держінвестпроекту, була розробником техніко-економічного обгрунтування нацпроекта.

Рішенням комісії В.Каськіву рекомендували розглянути питання доцільності подальшого перебування на своїх посадах чиновників, уповноважених організувати виконання нацпроекту “LNG-термінал”.

Крім того, Кабінету міністрів рекомендували доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити і внести на розгляд уряду проект акту про визначення процедури відбору інвесторів, які залучаються до участі в реалізації національних проектів.

«Рішення урядової комісії дозволить успішно завершити нацпроект «LNG-термінал». І це рішення – ціна, завдяки якій українці дізналися, що цей проект – порятунок України в боротьбі за енергетичну незалежність. Зараз цей проект має колосальну популярність і підтримку в суспільстві. Я б довго не міг добитися цього шляхом роз'яснювальної кампанії», - цитує прес-служба В.Каськіва.

За його словами, в команді, що відповідає за проект, провели внутрішнє розслідування, і за його результатами будуть ухвалені кадрові рішення.

Разом із тим, В.Каськів висловив упевненість, що проект буде реалізовано у будь-якому разі, а всю інтригу, за його словами, зняв Президент України.

Голова Держінвестпроекту також зазначив, що головні події за проектом відбудуться в найближчі три тижні. «Зараз ми обробляємо більш як 12 різних угод щодо реалізації проекту», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Проте пізніше з'ясувалося, що Джорді Бонвєї, який підписав документ з іспанського боку, не мав повноважень на це.

За тиждень до підписання угоди В.Каськів заявляв про наявність інформації про «інформаційну атаку», що готується, з метою дискредитації проекту «LNG-термінал». Для вивчення обставин підписання цієї угоди була створена Міжвідомча комісія.

9 січня ц.р. міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький прогнозував суворе остаточне рішення комісії з проведення службового розслідування порушень при підписанні угоди з іспанською компанією Gas Natural Fenosa щодо будівництва LNG-терміналу.

14 січня перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, відповідаючи на питання УНІАН, сказав, що уряд продовжить вивчення обставин підписання угоди з іспанською компанією з LNG-терміналу.

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