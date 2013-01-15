Будівництво «Північного потоку» продовжить нова компанія, а не Nord Stream AG

Москва. Будівництво третьої і четвертої ниток газопроводу «Північний потік» вестиме нова компанія, а не Nord Stream AG, що є оператором перших двох гілок газопроводу.

Про це повідомив голова «Газпрому» Олексій Міллер у Новому Уренгої, передає агентство «Прайм».

“На даний час акціонери Nord Stream узгодили, що будівництво третьої і четвертої ниток вестиме інша компанія, хоча розробка попереднього ТЕО була профінансована Nord Stream», - сказав О.Міллер.

Він зазначив, що на даний час йде обговорення перспективи будівництва третьої і четвертої ниток газопроводу з існуючими акціонерами компанії, а також з тими компаніями, які не брали участі в будівництві перших двох гілок.

“Я б хотів відзначити тут одну компанію - це ВР (British Petroleum - УНІАН), яка виявляє цікавість до будівництва однієї з ниток у напрямі Великої Британії, це цікавий проект», - сказав голова «Газпрому».

При цьому він підкреслив, що акціонери «Північного потоку» вважають за доцільне будівництво третьої і четвертої ниток.

“Він реалізовуватиметься іншою компанією, і все подальші роботи фінансуватимуться поза рамками бюджету Nord Stream», - додав О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав поставки газу двома гілками.

На урочистому заході, присвяченому введенню в експлуатацію другої нитки газопроводу, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявив, що будівництво третьої і четвертої ниток газопроводу "Північний потік" є економічно доцільним і технічно здійсненним.

Він підкреслив, що до 31 січня 2013 року планується підписати меморандум щодо створення нових газотранспортних потужностей через Балтійське море до Європи. За його словами, одна з ниток може бути призначена для постачань російського газу до Великої Британії.

“Північний потік” - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу складає 1224 км.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.