Росія виділить кредит на 500 млн дол для будівництва АЕС в Бангладеш

Москва. Росія виділить кредит на 500 млн дол. для будівництва першої атомної електростанції на території Народної Республіки Бангладеш.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні повідомив президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Бангладеш Шейх Хасиною.

«Росатом» готується побудувати в Бангладеш першу для цієї країни атомну електростанцію «Руппур». Причому ми надамо не тільки найсучасніші технології, що цілком природно, так само як ми працюємо всередині країни, так само як ми працюємо в інших країнах, але ми надамо і фінансову допомогу на початковому етапі спорудження АЕС», - сказав В.Путін.

За його словами, це буде кредит на 500 млн дол. Крім цього, в Дацці (столиця Бангладеш - УНІАН) буде створено Інформаційний центр з атомної енергії. Російські ВИШі готують бангладешських фахівців-ядерників для майбутньої роботи, додав він.

У свою чергу, голова «Росатому» Сергій Кирієнко повідомив, що крім цієї суми в майбутньому передбачається фінансування у розмірі не менше 1,5 млрд дол.

За його словами, роботи на майданчику майбутньої АЕС в Бангладеш почнуться з 1 січня 2014 року.

«У 2015 році починаються вже роботи основного етапу. Термін робіт основного етапу - близько 5 років, тому ми говоримо про те, що станція буде пускатися на початку 2020-х років», - сказав С.Кирієнко.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2011 року С.Кирієнко і міністр науки та інноваційних технологій Бангладеш Яфеш Осман підписали в Дацці міжурядову угоду про спорудження першої атомної електростанції на території Народної Республіки Бангладеш.

С.Кирієнко зазначив, що атомна станція, побудована за російськими технологіями, відповідатиме усім міжнародним т.зв. «постфукусімським вимогам». Угода передбачає спорудження двох енергоблоків АЕС встановленою потужністю 1000 МВт кожний на майданчику Руппур (близько 200 км від Дакки).

Довідка УНІАН. Державна корпорація з атомної енергії «Росатом» управляє всіма ядерними активами Російської Федерації, включаючи цивільну частину атомної галузі і ядерний збройовий комплекс.