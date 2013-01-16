Ціна нафти росте на статданих зі США

На світових торгах у середу, 16 січня, ціни на нафту ростуть на тлі статданих про запаси палива у США.

Зокрема, ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже збільшилася на 0,37 долара, або на 0,34%, - до 110,67 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,24 долара, або на 0,26%, - до 93,52 долара за барель.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що за тиждень, що завершився 11 січня, показник запасів палива зріс всього на 46 тисяч барелів, хоча аналітики чекали зростання на 2,5 мільйона барелів.

Пізніше оцінку запасів представить Міненерго США.

Стримують підвищення попиту на нафту економічні прогнози Світового банку, згідно з якими в 2013 році світовий ВВП зросте на 2,4%, що нижче за попередню оцінку в 3%. Водночас СБ погіршив на 0,5 процентного пункта прогноз зі зростання економіки найбільшого споживача нафти - США - в поточному році до 1,9%, передає Bloomberg.

Прогноз зі зростання ВВП Китаю, другого найбільшого споживача сировини, в 2013 році також був переглянутий у бік зниження до 8,4% з очікуваного раніше 8,6%.