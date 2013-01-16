Питання будівництва LNG-терміналу буде вирішено до кінця січня

Уряд до кінця січня визначиться з компанією і термінами будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у середу журналістам перед початком засідання Кабінету Міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Зараз у нас є три пропозиції щодо будівництва LNG-терміналу, ми їх вивчаємо. І, я думаю, що до кінця січня ми визначимося остаточно з термінами й хто виконуватиме ці роботи», - сказав Е.Ставицький.

Він уточнив, що наразі ведуться переговори з корейською компанією KOGAS і з китайською компанією CNPC. «І ми визначимося до кінця січня, чи буде підписано іншу угоду або будуть доповнення до старої», - зазначив Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН,урядова комісія запропонувала Президенту України Віктору Януковичу обмежитися доганою голові Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву за скандал з підписанням угоди з будівництва LNG-терміналу з іспанською компанією Gas Natural Fenosa, що відмовилася згодом від участь у проекті.

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