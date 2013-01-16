Зараз не час для зміни керівництва "Нафтогазу", вважає Ставицький

Зміна керівництва найбільшої державної вертикально-інтегрованої нафтогазової компанії України НАК “Нафтогаз” зараз не на часі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перед початком засідання Кабінету міністрів міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

“Зараз не час для зміни керівництва”, - сказав Е.Ставицький.

У зв'язку з цим він зазначив, що зараз у розпалі опалювальний сезон, до якого має бути прикута вся увага, і тому потрібна стабільність.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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