Залишки бензину в Україні на 1 січня збільшилися на 1,2%, дизельного палива - на 5,8%

Залишки бензину в Україні станом на 1 січня 2013 року у споживачів і постачальників порівняно з груднем минулого року збільшилися на 1,2% - до 267,9 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України

Згідно з повідомленням, залишки дизельного палива у споживачів і постачальників на 1 січня 2013 становили 377,2 тис. тонн, що на 5,8% більше, ніж у грудні минулого року.

Однак за даними відомства, залишки мазуту станом на 1 січня зменшилися порівняно з минулим місяцем на 4,1% - до 219 тис. тонн.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Держстату в Україні спостерігається тенденція до зниження обсягів реалізації автомобільного палива через роздрібну мережу АЗС.

Зокрема, у грудні 2012 року продажі бензинів через мережу АЗС порівняно з попереднім місяцем зменшилися до 250,8 тис. тонн з 267,4 тис. тонн, а в листопаді 2012 р. знизилися проти жовтня на 8%.

Продажі дизельного палива у грудні знизилися порівняно з попереднім місяцем до 156 тис. тонн з 175,4 тис. тонн, а в листопаді знизилися порівняно з жовтнем ще на 5%.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, споживання бензину в Україні в січні-листопаді 2012 року знизилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,8% - до 3,876 млн тонн, а дизельного палива - збільшилася на 6,4% - до 5,569 млн тонн.

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