«Сокар Енерджі Україна» у 2013 році розширить мережу АЗК до 100 одиниць

Українська "дочка" Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР, SOCAR) компанія «Сокар Енерджі Україна», що входить до групи «Сокар Україна», у 2013 році планує розширити мережу автозаправних комплексів «SOCAR» до 100 із 60 одиниць.

Про це УНІАН повідомив Генеральний директор «Сокар Енерджі Україна» Ельчин Мамедов.

«На 2013 рік плануємо довести кількість АЗС до 100 одиниць», - сказав Е.Мамедов.

Також під час бесіди гендиректор зазначив, що в розвиток бізнесу компанія з 2009 року вклала в український проект понад 160 млн доларів.

На запитання УНІАН про плановані обсяги інвестицій в 2013 році глава представництва відповів, що на цей момент компанія проводить аналіз ринку нафтопродуктів України.

«Ми завжди відкриті для діалогу. Зараз ми аналізуємо ринок, придивляємося, як надалі треба вести бізнес», - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року компанія «Сокар Енерджі Україна» в результаті придбання контрольного пакету акцій власника мережі АЗС і нафтобази «Атіква Естейт» отримала контроль над 26 АЗС в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській областях та однією нафтобазою в Харківській області.

На сьогодні мережа АЗК компанії має 60 станцій, з яких 26 АЗС перебувають на етапі будівництва і ребрендингу відповідно до корпоративних стандартів «SOCAR».

Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (ДНКАР, SOCAR) - найбільша державна нафтогазова компанія Азербайджану, до сфери діяльності якої входять розвідка, видобуток, переробка, транспортування і реалізація нафти, природного газу і газового конденсату.

В Україні Представництво SOCAR діє з 2008 року. Розвиток мережі автозаправних комплексів під брендом «SOCAR» здійснює Група компаній «Сокар Україна» з 2009 року, провідною компанією якої є «Сокар Енерджі Україна».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Залишки бензину в Україні на 1 січня збільшилися на 1,2%, дизельного палива - на 5,8%