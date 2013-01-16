Запаси видобутого вугілля в Україні за рік збільшилися на 30% - до 9,8 млн тонн

17:34, 16 січня 2013
Енергетика
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Запаси вугілля в Україні у споживачів і постачальників за станом на 1 січня 2013 становили 9,778 млн тонн, що на 30% більше, ніж на 1 січня 2012 року, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, запаси вугілля на 1 січня 2013 року, порівняно з попереднім місяцем, збільшилися на 3%.

Як раніше повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України за підсумками 2012 року збільшити видобуток вугілля у порівнянні з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн тонн з 81,859 млн тонн.

У 2012 році українська влада ставила за мету домогтися збільшення видобутку вугілля до 85 млн тонн.

За останні два роки Україна декларує плани про перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

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