ДТЕК викупив 750 МВт перетину для експорту електроенергії в лютому

Компанії «Пауер Трейд» і «Східенерго», що входять до структури найбільшого енергохолдингу України ДТЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 750 МВт за напрямками в країни ЄС, Молдови та Білорусі для експорту електроенергії в лютому.

Про це УНІАН повідомили в НЕК «Укренерго» з посиланням на підсумки місячного аукціону, проведеного компанією у вівторок, 15 січня.

Згідно з повідомленням, "Східенерго" придбало 200 МВт перетину в напрямку до Молдови і 400 МВт у напрямку до Білорусі.

«Пауер Трейд» придбала перетин «Острів Бурштинської ТЕС - енергосистеми Словаччини, Угорщини та Румунії» ємністю 150 МВт.

Як повідомляв УНІАН, на аукціон було виставлено 18 лотів, нерівних за потужністю передачі та періоду поставок.

Із заявлених раніше 3900 МВт вдалося реалізувати лише 750 МВт, що в п'ять разів менше пропускної здатності.

Ті лоти перетину, що залишились, були зняті з торгів через відсутність попиту.

Нагадаємо, за підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2013 році енергохолдинг ДТЕК зберіг домінуюче положення за східноєвропейським напрямком (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща).

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.