Донецька облрада схвалила проект з видобутку сланцевого газу в регіоні

Донецька обласна рада схвалила проект з видобутку сланцевого газу на одній з найперспективніших ділянок - "Юзівській", частина якої розташована на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 106 депутатів, 10 - виступили проти.

Згідно з рішенням, видобуток сланцевого газу буде проходити в межах ділянки "Юзівської", розташованої на території Краснолиманського, Слов'янського, Олександрівського, Костянтинівського, Артемівського, Добропільського та Ясинуватського районів.

Перед розглядом на сесії цього питання виступив міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, який прибув у Донецьк.

Він пояснив, що видобуток вестимуть спільно британська компанії Shell і «Надра Юзівська» (Україна), які й виступають інвесторами цього проекту.

«У разі успіху пошукових робіт на цій ділянці, на це передбачається на перші 5 років порядка 410 млн доларів США на буріння 15 свердловин, а вже через 5-6 років ми вийдемо на обсяги видобутку газу в обсязі кілька мільярдів кубометрів газу, через 10 років дійдемо до обсягу в 10 млрд. кубометрів, а на піку видобутку через 15 років - до 20 млрд. кубометрів газу на рік тільки у цій ділянці», - сказав міністр.

О.Проскуряков зазначив, що 410 млн доларів внесуть інвестори тільки на початковій стадії проекту на розвідку родовищ, і в разі, якщо надії виправдаються, то при видобутку загальний обсяг інвестицій, зокрема в інфраструктуру, становитиме від 10 до 50 млрд доларів.

«Звичайно, є певні ризики. Інвестор вкладає гроші і йде на цю територію після довгого вивчення геологічного матеріалу. Ми розраховуємо, що зрозуміємо наш потенціал через 3-4 роки, тоді вже буде методика підрахунку ресурсної бази», - сказав міністр.

Кажучи про поділ вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки "Юзівської", О.Проскуряков повідомив, що Україна буде поступово відводитися від 31% до 60% видобутого газу, який буде використовуватися тільки для внутрішнього користування.

«Зі 100% видобутого вуглеводня віднімуть витратну частину, тобто, зарплату, податки, матеріали, все, що входить до системи витрат, і від рівня рентабельності проекту, і від моменту окупності вкладених інвестором грошей, це буде від 31% до 60%. ..., - пояснив міністр. - На періоді окупності проекту це буде мінімум 31% виплачуватися державі, а потім, відповідно до зростання рентабельності проекту і оптимістичному варіанті розвитку, років через 15-20, коли буде пік видобутку до 20 мдрд кубометрів газу на рік, це дійде до 60% - державі».

При цьому інвестор повинен буде закуповувати послуги і товари українського виробництва, а видобуток газу дозволить завантажити місцеву сталеливарну і трубну промисловість. У регіоні працюватимуть кілька тисяч бурильних установок, які інвестор може виготовляти вже в Україні. Інвестор також зобов'язується внести не менше 140 млн доларів на соціальні напрямки регіонів своєї присутності в Україні.

«Виходячи з того, що угодою передбачено зобов'язання Shell у пріоритетному порядку закуповувати товари, роботи і послуги українського походження, реалізація проекту дасть додаткові підряди на багато мільярдів гривень виробникам Донбасу, створить нові робочі місця», - наголосив О.Проскуряков.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП по Юзівській (Донецька та Харківська області) та Олеській (Львівська область) площам із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.