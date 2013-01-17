"Газпром" за 9 місяців знизив прибуток на 12% - до 813,7 млрд руб. Виручка виросла до 3,4 трлн руб.

Чистий прибуток ВАТ "Газпром", що належить до акціонерів холдингу, за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в січні-вересні 2012 року скоротився на 11,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 813,721 мільярда рублів, випливає зі звіту російського газового холдингу.

Виручка "Газпрому" за дев'ять місяців становила 3,351 трильйона рублів, що на 2% вище показника за аналогічний період минулого року, передає РІА "Новости".

Фінансові результати виявилися кращими від очікувань аналітиків, які прогнозували прибуток у розмірі 807,867 мільярда рублів, а виторг - 3,302 трильйона рублів.

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