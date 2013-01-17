Ціна нафти падає на заявах ОПЕК

На світових торгах у четвер, 17 січня, ціни на нафту падають на тлі побоювань щодо уповільнення зростання попиту на сировину.

Так, ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,08 долара, або на 0,07%, - до 109,6 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,33 долара, або на 0,35%, - до 93,91 долара за барель.

Напередодні ОПЕК повідомила, що попит на нафту організації в 2013 році прогнозується на рівні 29,6 мільйона барелів на добу, що на 0,4 мільйона барелів нижче, ніж прогноз на 2012 рік. До того ж ОПЕК підтвердила прогноз світового попиту на поточний рік на рівні 89,6 млн барелів на добу.

Водночас міністр нафти ОАЕ Мухаммед аль-Хамлі заявив, що, на його думку, сьогодні попит на сировину "не в дуже хорошій формі".

Негативна динаміка цін на нафту підтримується статданими із США. Як стало відомо, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 11 січня, зменшилися на 1 мільйон барелів або на 0,3% - до 360,3 мільйона барелів. Аналітики очікували збільшення показника, передає Bloomberg.