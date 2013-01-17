США в 2013 році випередить Росію та Саудівську Аравію з виробництва рідкого палива - BP

США в поточному році стануть найбільшим у світі виробником рідкого палива, обігнавши Росію та Саудівську Аравію, прогнозує британська нафтогазова компанія BP, передає ПРАЙМ з посиланням на Bloomberg.

Виробництво рідкого палива, що включає нафту, газоконденсатні рідини і біопаливо, у США збільшиться завдяки нафті, видобутої з малопроникних пластів за тією ж технологією, яка вже призвела до буму видобутку сланцевого газу в країні, йдеться в підготовленому компанією енергоогляді до 2030 року.

Нафта з малопроникних пластів до 2030 року становитиме близько 9% світових поставок, домінуючи в Північній Америці, вважають експерти компанії.

"Швидкість, з якою ця нафта йде за сланцевим газом, дивує нас", - сказав головний економіст BP Крістоф Рюль.

Компанія зберегла прогноз зростання світового попиту на нафту на рівні 1,6% на рік протягом найближчих двадцяти років. У листопаді Міжнародне енергетичне агентство заявило, що в 2020 році США стануть найбільшим світовим виробником нафти. За прогнозом BP, до 2030 року Росія і Саудівська Аравія знову стануть лідерами світового видобутку, але США будуть забезпечувати 99% своїх потреб у нафті. А втім, прогнозоване лідерство США з виробництва рідкого палива багато в чому залежить від того, чи знизить видобуток Саудівська Аравія.

За прогнозом компанії, весь ріст видобутку до 2020 року і 70% зростання, очікуваного до 2030 року, забезпечить так звана нетрадиційна нафта. До 2030 року близько 80% світового енергобалансу буде забезпечено за рахунок викопних видів палива, причому нафта, газ і вугілля будуть мати приблизно рівну частку поставок, сказав Рюль.