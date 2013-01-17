Суд порушив справу про банкрутство «Кримгазу»

Господарський суд Автономної Республіки Крим 4 січня порушив справу про банкрутство газопостачального підприємства «Кримгаз».

Про це йдеться в повідомленні підприємства у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, провадження у справі про банкрутство «Кримгазу» порушено за заявою кредитора, компанії «УкрГаз-Енерго», у зв'язку із заборгованістю підприємства в розмірі 10,856 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, з 2 по 14 січня господарські суди порушили справи про банкрутство десяти обл- і міськгазів.

За повідомленнями в ЗМІ, кредитори облгазів скористалися тимчасовою відсутністю заборони на банкрутство підприємств ПЕК, щоб домогтися від компаній повернення боргів.

Подати позови з вимогою про банкрутство до облгазів стало можливим у зв'язку з тим, що Верховна Рада нового скликання досі не продовжила дію Закону "Про заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Цей документ забороняє банкрутувати ті підприємства ПЕК, в яких є частка держави. Базовий закон ухвалили в 2005 році, але щороку його дія продовжувалася окремим законом. У цьому році такий законопроект внесений до парламенту, але досі не прийнятий.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу до України.

Компанія «Кримгаз» є монополістом на ринках транспортування газу розподільними трубопроводами та постачання газу за регульованим тарифом у Криму.