«Газпром» у 2012 році продав Україні 33 млрд кубометрів газу - ЗМІ

Російський газовий монополіст «Газпром», за попередніми даними, у 2012 продав Україні 33 мільярда кубометрів газу, повідомляють Reuters і низка російських інформаційних агентств, які цитують заступника директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності «Газпрому» Віктора Валова.

Представник «Газпрому» водночас уточнив, що даний обсяг включає газ, придбаний компанією Ostchem Holding Limited, що належить бізнесмену Дмитру Фірташу.

Під час телефонної конференції у четвер В.Валов також заявив, що російський газовий холдинг, як і раніше, не бачить підстав для перегляду ціни на природний газ для України.

"На даний момент підстав для перегляду ціни немає", - цитує В.Валова агентство «Прайм».

За його словами, поставки ведуться на основі довгострокових контрактів, у яких закладено принцип take-or-pay ("бери або плати") відносно 80% контрактного обсягу.

Водночас, відповідаючи на запитання про обсяги поставок, Валов відповів: "Скільки візьмуть - стільки ми дамо".

В.Валов також повідомив, що у 2013 році «Газпром» планує купити в Середній Азії 33 мільярда кубометрів газу - стільки, скільки і у 2012 році.

Раніше концерн неодноразово говорив, що не планує у 2013 році збільшувати закупівлі газу в Туркменістані. Аналітики пов'язували це з поганим продажем російського газу як в Європі, так і на внутрішньому ринку.

Наприкінці минулого року тодішній міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив, що Україна у 2012 році скоротить поставки російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься тільки за даний обсяг.

Заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв водночас висловлював прогноз, що Україна придбає у 2012 році близько 40 млрд куб. м газу.

Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна мала б сплатити не менш як за 41,6 млрд куб. м газу. Чинний довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена у Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.