«Укртрансгаз» у 2012 році скоротив споживання газу для власних потреб на 37%

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, за підсумками 2012 року скоротила споживання газу для виробничо-технологічних потреб порівняно з попереднім роком на 37% - до 2,107 млрд куб. м, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, основна складова витрат газу на виробничо-технологічні потреби - це паливний газ газоперекачувальних агрегатів (ГПА), його витрати становлять близько 2% від обсягу газу, що надійшов до газотранспортної системи (ГТС).

«Починаючи з 2010 року, використання електроприводних ГПА на основних експортних магістральних газопроводах зросла з 3% до 50%. Це дозволяє майже вдвічі скоротити витрати дорогого паливного газу в українській ГТС», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що компанії вдалося замістити 912 млн куб. м (35% від загального обсягу споживання) витрат паливного газу електроенергією.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Укртрансгаз» закупить у маловідомої приватної компанії «Лідергаз» (м. Київ) природний газ для власних потреб в обсязі 570 млн куб. м на суму 2,407 млрд грн.

У 2011 році ДК «Укртрансгаз» за рахунок ЕГПА заощадила 405 млн куб. м паливного газу, а економічний ефект від використання ЕГПА становив близько 409 млн грн.

На магістральних газопроводах «Укртрансгазу» 110 компресорних цехів (КЦ) на 72-х компресорних станціях, на яких встановлено 702 газоперекачувальні агрегати широкого спектру одиничної потужності - від 4 до 25 МВт, з різними типами приводних двигунів: газотурбінних - 448 одиниць, 20 типів ГПА - 63%; електроприводних - 158 одиниць, 4 типи ГПА - 23%; газомотокомпресорних - 96 одиниць, 3 типи ГПА - 14%.

Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.