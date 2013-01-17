«Газпром» і Plinacro d.o.o. підписали план заходів щодо реалізації «Південного потоку» в Хорватії

Москва. Російський монополіст «Газпром» і хорватська компанія Plinacro d.o.o. підписали План заходів щодо реалізації проекту будівництва газопроводу «Південний потік» на території Республіки Хорватія на 2013-2016 рр.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочого візиту голови компанії Олексія Міллера до Республіки Хорватія, де пройшли переговори з Президентом країни Іво Йосиповичем і першим заступником прем'єр-міністра - міністром закордонних справ Хорватії Весною Пусич.

Згідно з повідомленням, документ передбачає, що спільна проектна компанія для реалізації проекту будівництва газопроводу-відведення до Хорватії буде установлена на початку другого півріччя 2013 року.

На даний час завершуються процедури територіального планування газопроводу «Південний потік» на території Хорватії.

«Особлива увага на зустрічах була приділена реалізації проекту «Південний потік» у Хорватії, в рамках якого на даному етапі, відповідно до національного законодавства, завершуються процедури територіального планування і оцінки дії на навколишнє середовище», - зазначається у повідомленні.

Окрім цього, на зустрічах обговорювалися перспективи відновлення поставок російського природного газу в Республіку Хорватія, будівництва на її території об'єктів електрогенерації, які працюють на природному газі, а також використання природного газу як палива для водного і автомобільного транспорту. Були розглянуті можливості участі «Газпрому» у геологорозвідувальних і видобувних проектах на території Хорватії.

Довідка УНІАН. Поставки російського природного газу до Республіки Хорватія розпочалися у 1978 році. На підставі підписаної в 1992 році Міжурядової угоди поставки природного газу до Хорватії здійснювалися у щорічному об'ємі 1,2 млрд куб. м до кінця 2010 року.

З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи.

У березні 2010 року Росія і Хорватія підписали Міжурядову угоду, яка передбачає приєднання Хорватії до проекту «Південний потік». У листопаді 2011 року було прийняте національне ТЕО.

Для реалізації «Південного потоку» на території Хорватії «Газпром» і уповноважена з хорватського боку компанія Plinacro d.o.o. ведуть роботу зі створення спільної проектної компанії і підготовки до початку розробки проектної документації на газопровід-відведення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія розтягне реалізацію «Південного потоку» через недостатній попит на газ в Європі