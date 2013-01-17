Україна у 2012 році незначно скоротила видобуток газу - до 19,3 млрд куб. м

Видобуток природного газу в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в грудні 2012 року збільшився порівняно з попереднім місяцем на 4,2% - до 1,7 млрд куб. м, а щодо грудня 2011 року скоротився на 1,1%.

Газового конденсату за 12 місяців 2012 року було видобуто на 13,9% більше, ніж за аналогічний період 2011 року, - 1 024 тис. тонн.

Видобуток газу нафтового попутного за січень-грудень 2012 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,2% - до 723 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м (з 426 дол. за тис. куб. м).

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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