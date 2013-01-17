Угоду про видобуток сланцевого газу в Харківській області планують підписати до кінця січня

Угода між урядом України та інвесторами з видобутку сланцевого газу в Харківській області планується підписати до кінця січня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав на брифінгу в Харкові міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, коментуючи рішення Харківської облради, яка схвалила сьогодні проект з видобутку сланцевого газу на території області.

За словами О.Проскурякова, на засіданні Кабінету Міністрів на підставі того, що Донецька і Харківська обласні ради затвердили проект угоди, він буде розглянутий і затверджений як остаточний. Найімовірніше, зазначив міністр, угода між урядом України та інвесторами - компаніями «Shell» і «Надра Юзівська» - буде підписана до кінця січня.

«Після цього почнеться складання техзавдання, геологічного завдання, проект геологічного вивчення, включиться в роботу місцева громадськість та органи місцевого самоврядування, екологічні організації як суспільні, так і державні. Проект буде розроблятися, потім - проходити всі стадії узгодження. Буде проведено велику кількість різних експертиз і тільки по завершенні всіх цих робіт буде закладено першу свердловину і почнуться розвідувальні роботи щодо другої», - сказав О.Проскуряков.

Міністр також вважає, що проект розробки родовищ сланцевого газу в Харківській області дозволить залучити в державний та місцевий бюджети не менше 150 млрд грн доходу.

«Оптимістичний сценарій передбачає, що розробка може тривати 25 років. Водночас до всіх бюджетів, як місцевого, так і державного, надійде щонайменше 150 мільярдів гривень доходу», - сказав О.Проскуряков.

За його словами, початковий етап розвідки може становити 5-6 років. «Мінімальний обсяг інвестицій - 410 мільйонів доларів, планується 15 розвідувальних свердловин», - повідомив міністр.

Після цього, додав він, «якщо буде комерційне відкриття, і ми захистимо запаси нетрадиційних вуглеводнів, вже буде розроблятися проект розробки даних площ».

За наявними розрахунками газодобувної компанії, повідомив міністр, оптимістичний сценарій передбачає через 20 років видобуток газу в обсягах до 25 млрд кубометрів газу на рік, а доходи можуть становити більше 50 млрд дол.

«Базовий сценарій компанії «Shell» припускає більше 10 млрд доларів, оптимістичний - більше 50 млрд доларів. Протягом 10 років за базовим сценарієм ми можемо наростити видобуток сланцевого газу до 10 млрд куб. м на рік, а при піку видобутку років через 20 дійти до 25 млрд куб. м», - сказав О.Проскуряков.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Харківська обласна рада погодила проект договору про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на одній з найперспективніших ділянок - «Юзівській», частина якого знаходиться на території Харківської області.

16 січня проект з видобутку сланцевого газу на ділянці "Юзівська" схвалила Донецька обласна рада. Згідно з рішенням, видобуток сланцевого газу проходитиме в межах ділянки, розташованої на території Краснолиманського, Слов'янського, Олександрівського, Костянтинівського, Артемівського, Добропільського та Ясинуватського районів.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька та Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу стали компанії Сhevron і Shell.

10 січня тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький на зустрічі з послом США в Україні Джоном Теффтом висловив упевненість, що угоду про розподіл продукції з компаніями Shell і Chevron на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах підпишуть в лютому поточного року.