Статдані з Китаю підняли ціни на нафту

На світових торгах у п'ятницю, 18 січня, ціни на нафту ростуть на тлі позитивних статданих з Китаю.

Так, ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,1 долара, або на 0,09%, - до 110,61 долара за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI піднялася на 0,12 долара, або на 0,13%, - до 95,61 долара за барель.

Національне бюро статистики КНР повідомило, що в 2012 році ВВП країни виріс в річному вираженні на 7,8%, у той час як аналітики очікували збереження показника на рівні 2011 року в 7,7%. Обсяг промислового виробництва в КНР у минулому році зріс на 10%, а роздрібні продажі збільшилися на 14,3%, що збігається з прогнозами аналітиків, передає Bloomberg.

Зростання цін на "чорне золото" також підтримує ситуація в Алжирі, де терористи захопили заручників на нафтогазовому комплексі на південному сході країни. Як стало відомо, алжирським силовикам вдалося взяти під контроль тільки частину території комплексу. Виробничі приміщення досі оточені військовими.

У середу вранці кілька десятків бойовиків пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання атакували житловий комплекс нафтовиків, які працювали на родовищі газу поблизу міста Ін-Аменас поруч з лівійським кордоном. Терористи захопили близько 40 іноземних громадян (з США, Франції, Великобританії, Норвегії, Японії, Філіппін, Малайзії) і місцевих жителів.