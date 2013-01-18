Чотири європейські компанії подали заявки на перегляд умов контрактів з «Газпромом»

Французька GDF Suez, австрійська Econgas і німецькі Wingas і WIEH подали заявки на перегляд умов контрактів з «Газпромом», повідомив заступник гендиректора «Газпром експорту» Сергій Челпанов.

«За низкою контрактів настало право перегляду, в січні ми отримали заявки від GDF Suez, Econgas, Wingas і WIEH. Це звичайна поведінка, зараз важко сказати, яким буде результат переговорів», - сказав Челпанов під час телефонної конференції у четвер, 17 січня.

Він додав, що такі переговори є звичайною практикою для споживачів «Газпрому».

Челпанов зазначив, що сьогодні «Газпром» продовжує переговори з низкою клієнтів, зокрема компанія RWE Transgas оскаржила умови контракту в суді, передає Газета.RU з посиланням на РІА "Новости".

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