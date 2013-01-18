Україна в 2012 році скоротила первинну переробку нафти вдвічі

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у 2012 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн тонн, що на 50,8% менше показника 2011 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ у грудні 2012 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 12,6% - до 0,3 млн тонн.

Виробництво бензину моторного в країні за 12 місяців 2012 року скоротилося порівняно з 2011 роком на 42,4% - до 1,635 млн тонн, виробництво дизельного пального для транспорту впало на 48,6% - до 1,371 млн тонн, а мазуту – на 64,9%, до 755 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді наразі ведеться дискусія про необхідність введення митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів для стимулювання вітчизняної нафтопереробки.