Видобуток нафти в Україні за підсумками 2012 року скоротився на 5,4% – до 2,3 млн тонн

Видобуток нафти в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 5,4% – до 2,293 млн тонн, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з даними статистичного відомства, видобуток нафти в країні в грудні 2012 року порівняно з попереднім місяцем скоротився на 1,2% – до 0,18 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські компанії скоротили видобуток нафти до попереднього року на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.

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