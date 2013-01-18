Виробництво електроенергії в Україні в 2012 році зросло на 2,2% - до 198 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Україні в січні-грудні 2012 року зросло порівняно з 2011 роком на 2,2% - до 198 млрд кВт/год., повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво електроенергії в грудні збільшилося порівняно з попереднім місяцем на 12,2% - до 19,2 млрд кВт/год.

Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії перебуває на рівні 45%, за 12 місяців 2012 року, порівняно з минулим роком, зменшили виробництво електроенергії на 0,01% - до 90,1 млрд кВт/год.

Теплові електростанції збільшили за цей період генерацію на 4,1%, до 96,4 млрд кВт/год, гідроелектростанції наростили обсяг генерації на 0,6%, до 10,9 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планувала в 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - приблизно до 200 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.